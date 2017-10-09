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بطل إفريقيا في مواجهة باتشوكا بمونديال الأندية

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بطل إفريقيا في مواجهة باتشوكا بمونديال الأندية بطل إفريقيا في مواجهة باتشوكا بمونديال الأندية

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أُجريت صباح اليوم الإثنين، قرعة بطولة للأندية، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية (أبو ظبي)، في الفترة ما بين يومي 6 إلى 16 ديسمبر المقبل، حيث يواجه بطل إفريقيا فريق باتشوكا المكسيكي، في ربع النهائي.

وسيواجه الفائز من تلك المواجهة بطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" في نصف النهائي، وفي النصف الآخر من الجدول سيواجه بطل آسيا الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي في ربع النهائي.

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ويلتقي ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا، مع الفائز من مباراة لجزيرة الإماراتي أو أوكلاند مع بطل آسيا.

يذكر أن 4 فرق عربية تتنافس على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، حيث ينتظر الأهلي المصري مباراة مع النجم الساحلي التونسي في الاسبوع الأخير أحد أيام 20 أو 21 أو 22 نوفمبر الجاري في إياب قبل النهائي، فيما يواجه اتحاد العاصمة الجزائري فريق الوداد البيضاوي المغربي في إطار الدور ذاته.

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