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غدا طقس معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28

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غدا طقس معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28 غدا طقس معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى العظمى 
القاهرة 21 28
وسط الدلتا 20 28
الإسكندرية 21 26 
بلطيم 21 27
مطروح 19 26
السلوم 17 26
سيوة 16 27
بورسعيد 21 27
دمياط 21 27
العريش 18 28
رفح 18 27
الإسماعيلية 19 28
السويس 20 28
رأس سدر 21 29
نخل 15 26
نويبع 22 29
طابا 18 27
كاترين 15 24
الطور 20 28
شرم الشيخ 23 32
الغردقة 22 30
مرسى علم 23 30
الفيوم 19 28
بني سويف 19 28 
المنيا 21 28
أسيوط 20 28
سوهاج 20 29
قنا 21 32
الأقصر 22 32
أسوان 24 33
أبو سمبل 24 32
الوادي الجديد 22 30
شلاتين 25 32
أبو رماد 25 32
رأس حدربة 25 31
حلايب 26 31
 

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