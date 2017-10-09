برلماني: بعض البنوك الأجنبية تحصل على معلومات تخص الأمن القومي من العملاء

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قال النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات الفورية لوضع ضوابط لاستمارة تحديث البيانات الشخصية التى تطلبها البنوك العاملة بمصر من عملائها، والتى ينتمى أغلبها لدول أجنبية، حيث إن نوعية وتفاصيل البيانات التى تطلبها أحد البنوك من عملائها تحت مسمى "تحديث البيانات الشخصية" يشوبها الصبغة الاستخباراتية وليست مجرد تحديث البيانات، حيث إن ما تطلبه يمس عديدا من الجهات السيادية والحربية والشرطية بالوطن وليس مجرد استمارة تحديث بيانات شخصية.

وأكد حجازى أن الصفحتين الثانية والثالثة من استمارة "تحديث البيانات الشخصية" لأحد البنوك العاملة بمصر، والتي يقع مركزها الرئيسي بإنجلترا، تطلب تفاصيل تمس الأمن القومى لجمهورية مصر العربية وتطلب بيانات تفصيلية لم أر مثلها فى استمارات تحديث البيانات الشخصية للبنوك الأخرى العاملة بمصر.

وأشار إلى أن تلك التفاصيل لو تسربت إلى جهات خارجية فهى تمس الأمن القومى للوطن من خلال إتاحة بيانات عن العاملين بالقوات المسلحة والمخابرات والقوات الشرطية والعاملين بسلك القضاء والمسئولين بالحكومة وجهات سيادية أخرى بمصر.

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وأوضح أن الصفحة الثالثة من استمارة تحديث البيانات لنفس البنك تطلب تفاصيل عن انتماءات عملائها السياسية والاجتماعية،...، وعلاقاتهم بأى من المسميات المدونة فى الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية، مشيرا إلى أن تلك التفاصيل فى الصفحة الثالثة مثل التفاصيل المطلوبة فى الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية لها الصبغة الاستخباراتية وليست مجرد تحديث بيانات شخصية.

وتابع: تأتى الطامة الكبرى فى السطور الأخيرة من هذه الاستمارة بطلب البنك من العميل تعهدا غير قابل للإلغاء بموافقة على تسليم تلك البيانات أو بيانات أخرى لدول أجنبية من خلال البنك فى حالة الطلب، حيث تنص هذه الفقرة على أنه يوافق العميل بشكل غير قابل للإلغاء على أنه يجوز للبنك -وفقا لمطلق تقديره ولأى غرض كان (بما فى ذلك منع التزوير، الرقابة، تقديم الخدمات عن طريق طرف ثالث، تحصيل الديون أو لتلبي متطلبات أية جهة حكومية أو تنظيمية مختصة)- أن يقوم بتقديم أيه معلومات أو بيانات متعلقة بالعميل أو معاملاته لأى عضو أو شريك فى مجموعة شركات بنك إتش إس بى سى أو لأطراف أخرى بغرض تأدية الخدمات بفعالية.

وطالب حجازي، رئيس مجلس النواب، بالتدخل وإحاطة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بخطورة طلبه العاجل، داعيا رئيس الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع ضوابط لنوعية وكم التفاصيل المطلوبة من عملاء البنوك العاملة بمصر تحت مسمى "استمارة تحديث البيانات الشخصية" وتحويل الطلب للجنة المختصة بمجلسنا المحترم للدراسة وإبداء الرأى.