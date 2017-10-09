روسيا تشتري 30% من مشروع «حقل ظهر» المصري للغاز

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أعلنت شركة "روس نفط" الروسية شراء 30% من مشروع حقل ظهر المصري للغاز، من شركة إيني الإيطالية.

وقالت الشركة" في بيان لها: إن "قيمة شراء الشركة من حقل ظهر بلغ نحو 1.125 مليار دولار، إضافة إلى تعويضها شركة إيني عن التكاليف التي أنفقتها"، وفقًا لوكالة "أنتر فاكس".

كانت "روس نفط" قد وقعت في ديسمبر 2016، اتفاقًا للحصول على حصة 30% من "إيني" (مع خيار لشراء 5% إضافية).

ومن المتوقع أن يبدأ الحقل بالإنتاج قبل نهاية العام الجاري، إذ سيتم أولا تزويد السوق المحلية بالغاز، ومن ثم سيصدّر للسوق الخارجية.

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وتعد "روس نفط" من الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية لأسواق الشرق الأوسط وأوروبا لما تمتلكه من خبرة طويلة في مجال تطوير الحقول البحرية.

وفي عام 2017، وقعت "روس نفط ترادينغ" التابعة لـ"روس نفط" مع Egyptian Natural Gas Holding عقدا لتسليم 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال بنحو 0.6 مليون طن. سلمت منها 0.129 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 3 مليارات روبل.