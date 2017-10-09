رئيس المترو: لن نرفع سعر التذكرة.. ونستقبل 3 ملايين راكب يوميا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس على فضالى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن هناك تطورا ملموسا فى مستوى الخدمة بالخطوط الثلاثة للمترو، لافتا إلى أن الشركة قامت بتنفيذ تكليفات وزير النقل الدكتور هشام عرفات فيما يخص مستوى النظافة والصيانة والتشغيل، وهو ما انعكس بالإيجاب على الخدمة المقدمة للراكب خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح رئيس شركة المترو فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن عدد الركاب الذين يستقلون المترو يوميا يقترب من 3 ملايين مواطن، وهو ما يعزز ثقة الركاب فى مرفق مترو الأنفاق الذى يعتبر الرئة التى يتنفس منها سكان القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنهم بصدد الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى زيادة وسائل التأمين من كاميرات مراقبة وشاشات بالمحطات والتحكم فى عملية الدخول والخروج إلى المحطات عن طريق تكثيف الوجود الأمنى بالخطوط الثلاثة.

شاهد أيضا

ونفى "فضالى" ما تردد حول تحريك سعر تذكرة المترو مرة أخرى بعد رفعها إلى 2 جنيه، مؤكدا أنه ليست هناك أى نية لرفع سعر التذكرة فى الوقت الحالى.

وكان وزير النقل الدكتور هشام عرفات قد أكد فى تصريحات سابقة نية وزارة النقل تحريك سعر تذاكر قطارات المترو مرة ثانية بعد رفعها مؤخرا، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لن يتم رفعها إلا بعد عامين على الأكثر.