أخبار عاجلة

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس المترو: لن نرفع سعر التذكرة.. ونستقبل 3 ملايين راكب يوميا

Google+ Print
رئيس المترو: لن نرفع سعر التذكرة.. ونستقبل 3 ملايين راكب يوميا رئيس المترو: لن نرفع سعر التذكرة.. ونستقبل 3 ملايين راكب يوميا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس على فضالى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن هناك تطورا ملموسا فى مستوى الخدمة بالخطوط الثلاثة للمترو، لافتا إلى أن الشركة قامت بتنفيذ تكليفات وزير النقل الدكتور هشام عرفات فيما يخص مستوى النظافة والصيانة والتشغيل، وهو ما انعكس بالإيجاب على الخدمة المقدمة للراكب خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح رئيس شركة المترو فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن عدد الركاب الذين يستقلون المترو يوميا يقترب من 3 ملايين مواطن، وهو ما يعزز ثقة الركاب فى مرفق مترو الأنفاق الذى يعتبر الرئة التى يتنفس منها سكان القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنهم بصدد الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى زيادة وسائل التأمين من كاميرات مراقبة وشاشات بالمحطات والتحكم فى عملية الدخول والخروج إلى المحطات عن طريق تكثيف الوجود الأمنى بالخطوط الثلاثة.

شاهد أيضا

ونفى "فضالى" ما تردد حول تحريك سعر تذكرة المترو مرة أخرى بعد رفعها إلى 2 جنيه، مؤكدا أنه ليست هناك أى نية لرفع سعر التذكرة فى الوقت الحالى.

وكان وزير النقل الدكتور هشام عرفات قد أكد فى تصريحات سابقة نية وزارة النقل تحريك سعر تذاكر قطارات المترو مرة ثانية بعد رفعها مؤخرا، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لن يتم رفعها إلا بعد عامين على الأكثر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء