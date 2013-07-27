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حماس ترفض عودة المفاوضات مع إسرائيل قبل توقف بناء المستوطنات

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حماس ترفض عودة المفاوضات مع إسرائيل قبل توقف بناء المستوطنات حماس ترفض عودة المفاوضات مع إسرائيل قبل توقف بناء المستوطنات

حذر المسئول السياسى لحركة حماس فى لبنان على بركة من أن الأوضاع العربية المضطربة تعطى العدو الإسرائيلى فرصة سانحة لمزيد من عمليات التوطين فى فلسطين المحتلة والقدس.

وأبدى على بركة فى تصريحات له اليوم رفض حركة حماس عودة مباحثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية قبل توقف بناء المستوطنات والحصول على ضمانات حقيقية بهذا الخصوص، داعيا الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى إعادة الحوار الفلسطينى قبل استئناف المباحثات مع الإسرائيليين.

وأكد أن المخيمات الفلسطينية فى لبنان لن تكون جزءا من الخلافات اللبنانية أو الصراعات الداخلية، مشددا على أن استقرارها وحيادها ضرورى وأساسى فى المشروع الفلسطينى المركزى الطامح إلى تحرير الأرض واستعادة الحقوق.

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