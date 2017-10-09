وزراء خارجية دول الخليج يهنئون مصر بصعودها إلى المونديال

القاهرة – (أ ش أ):

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالات هاتفية من وزراء خارجية كل من دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ومملكة البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، والمملكة العربية السعودية عادل الجبير، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، للتهنئة بالفوز الذي حققه المنتخب المصري وتأهله إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا في عام 2018.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الاثنين بأن الوزراء العرب أعربوا خلال اتصالاتهم عن تقديرهم للأداء المشرف للمنتخب المصري طوال رحلة التصفيات، وكذلك للجماهير المصرية التي ساندت فريقها بإخلاص حتى تمكن من تحقيق هذا الإنجاز، متمنين للمنتخب الوطني المصري التوفيق والنجاح في تحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات التي ترفع اسم مصر عاليا.