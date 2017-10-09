كشف معوقات خدمات الطب النفسي في مؤتمر "جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية"
كشف معوقات خدمات الطب النفسي في مؤتمر "جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية"
12:59 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
النقابة العامة للأطباء
كتبت: أسماء يحيى:
بدا منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي تنظمه جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية، بمقر النقابة العامة للأطباء.
وتعرض الجبهة خلال المؤتمر معوقات تقديم خدمات الطب النفسي، ومحاولات الاستيلاء على مستشفى العباسية للصحة النفسية، بالإضافة لعرض حلول ومشروعات حول الإصلاح.
يشار إلى أن جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية نظمت وقفة احتجاجية، في مايو من العام الجاري؛ بعد قيام المحافظة بأعمال حفر ﻹنشاء محطة تقوية ﻹحدى شركات المحمول، بما دفع الجبهة لدعوة الوزارة للتدخل.
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