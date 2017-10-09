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جيهان السادات: الشعب المصري وجيشه هو صاحب الإنجاز في ملحمة أكتوبر

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مصراوي Masrawy

جيهان السادات: الشعب المصري وجيشه هو صاحب الإنجاز في ملحمة أكتوبر

12:58 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

جيهان السادات: الشعب المصري وجيشه هو صاحب الإنجاز في ملحمة أكتوبر

كتبت- عايدة رضوان:
قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن أنور السادات لم يصنع هذا الانجاز وحده بل الشعب المصري وجيشه هم أصحاب هذا الإنجاز، مضيفةً: "سوف يتحدث التاريخ دائمًا عن عبقرية هذا الجيش، وانتصار أكتوبر سوف يظل يحكي عبقرية الجيش العظيم".

وأضافت السادات، خلال الكلمة التي ألقتها في الندوة التثقيفية للقوات المسحلة بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصارات أكتوبر، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح : "مازلت أعيش لحظة قرار الحرب، لا أدعى أنني قد عرفت سر من أسراره أو توقيته أو لحظة تنفيذه ولكنني كزوجة صاحب القرار كنت أشعر بحالة القلق التي يشعر بها، وكنت أشعر أن هناك سرًا غامضا يخفيه، لم أكن أعلم أنه يرسم صفحة من أعظم صفحات تاريخ هذا الشعب، وانجاز سوف يتحدث عنه العالم".

واختتمت جيهان السادات، كلمتها، قائلة: "تحيا .. تحيا مصر.. وتحيا قيادتها العظيمة.. وجيشها صاحب الأمجاد".

وبدأت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وأعقبها استضافة الوطني، لتكريمه، عقب صعوده لكأس العالم أمس الأحد.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم الاثنين، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازهم الفني في قصر الاتحادية وذلك لتهنئتهم على التأهل لنهائيات المقرر إقامتها في 2018.

كما تفقد معرض منتجات أسر الشهداء بمركز المؤتمرات والمعارض الجديد بالتجمع الخامس، واستمع الرئيس لشرح من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، حول معرض الشباب والأسر المنتجة.

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