مجدي عبد الغني لـ"مصراوي": الريس قال لي خلصنا من الجون بتاعك

كتب - محمد الصاوي:

كشف الكابتن مجدي عبد الغني عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل ما دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تكرم المنتخب الوطني لكرة القدم، عقب تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا 2018.

وقال عبد الغني لمصراوي، اليوم الاثنين: الرئيس مازحني قائلاً: "مش خلصنا من الجون بتاعك"، فرد " لسة بعد ما حد يسجل في المونديال" مشيرً إلى أن تكريم الرئيس للاعبين، له أثر خاص على نفوس الجميع.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتخب مصر وجهازه الفني، بقاعة المؤتمرات، عقب التأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 28 عامًا.

وفاز منتخبنا على الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات بنتيجة 2-1 ليؤكد صعوده إلى كأس العالم روسيا 2018.

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