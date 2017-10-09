الحريرى يطالب السيسى بالإفراج عن "الالتراس" بمناسبة الوصول للمونديال

كتب – أحمد على:

وجه هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبه خلالها بالعفو عن شباب الألتراس في ظل الفرحة العارمة التي يعيشها الشعب المصري بمناسبة التأهل لكأس العالم.

وطالب " الحريرى"، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، من الدكتور السيد الشريف، وكيل البرلمان، توصيل هذه الرسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكتمل فرحة المصريين.

وقال: "نريد أن تعم الفرحة كل بيوت المصريين بما فيها أهالي الشباب المحبوسين ".