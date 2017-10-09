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الحريرى يطالب السيسى بالإفراج عن "الالتراس" بمناسبة الوصول للمونديال

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مصراوي Masrawy

الحريرى يطالب السيسى بالإفراج عن "الالتراس" بمناسبة الوصول للمونديال

12:57 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

هيثم الحريري عضو مجلس النواب

كتب – أحمد على:

وجه هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح ، طالبه خلالها بالعفو عن شباب الألتراس في ظل الفرحة العارمة التي يعيشها الشعب المصري بمناسبة التأهل لكأس العالم.

وطالب " الحريرى"، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، من الدكتور السيد الشريف، وكيل البرلمان، توصيل هذه الرسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكتمل فرحة المصريين.

وقال: "نريد أن تعم الفرحة كل بيوت المصريين بما فيها أهالي الشباب المحبوسين ".

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مصراوي Masrawy

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