"النواب" يعلن بدء انتخابات الإعادة في "الدفاع" و"الطاقة والبيئة"

القاهرة- أ ش أ:

أعلن وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف خلال ترأسه الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، بدء انتخابات الإعادة في لجنتي "الدفاع والأمن القومي"، و"الطاقة والبيئة"، في الساعة الـ 12 ظهر اليوم .

وقال الشريف، إن إعلان الفوز في انتخابات الإعادة سيحتكم إلى الأغلبية النسبية من الحاضرين وليست الأغلبية المطلقة "نصف عدد الأعضاء + واحد"، والتي لم يحصل عليها أي مرشح ممن يخوضون جولة الإعادة خلال الانتخابات السابقة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك في لجنة الشئون الإفريقية التي تم تأجيل انتخابات الإعادة فيها إلى يوم 22 أكتوبر الجاري، لارتباط أعضائها بمهمة رسمية في البرلمان الإفريقي.

وأشار الشريف إلى أنه في حال التساوى في عدد الأصوات، فسيكون الاختيار عن طريق القرعة، لافتا إلى أن التظلمات يتم تقديمها كتابة باسم رئيس المجلس.

وأبلغت الأمانة العامة لمجلس النواب، الأعضاء في 4 أكتوبر الجاري تأجيل موعد إعادة انتخابات لجنة الدفاع والأمن القومي على مقعدي الوكيلين، ولجنة الطاقة والبيئة على مقعدي الرئيس وأمين السر لتكون فى نفس يوم الجلسة العامة اليوم الاثنين.