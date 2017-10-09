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السيسي يكرم جيهان السادات في افتتاح مركز المؤتمرات

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مصراوي Masrawy

يكرم جيهان السادات في افتتاح مركز المؤتمرات

12:46 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

السيسي يكرم جيهان السادات في افتتاح مركز المؤتمرات

جيهان السادات

كتب- مصطفى المنشاوي:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتورة جيهان السادت حرم الرئيس الراحل محمد انور السادات، على هامش افتتاح مقر مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

جاء ذلك بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، واللواء محسن عبدالنبي مدير إدارة الشئون المعنوية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.​

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