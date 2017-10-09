غدا.. المؤتمر الدولي الثامن للعلوم العربية والإسلامية في المنيا

المنيا ــ "مصراوي":

تنظم كلية دار العلوم بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، واللواء عصام البديوي محافظ المنيا، مؤتمرها الدولي الثامن تحت عنوان "الثابت والمتغير في العلوم العربية والإسلامية" التي ستبدأ فعالياته غدًا الثلاثاء، ويستمر حتى الأربعاء، في مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة.

وأوضح الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، أن المؤتمر يهدف إلى الوقوف على عوامل الثبات والحركة ومدى المرونة الفكرية في العلوم العربية والإسلامية، والوقوف على أثر الفكر العلمى العربى فى بناء الحضارة الإنسانية عامة، والأوربية خاصة، وأثر الفكرالعربى والآسيوى فى التحولات الفكرية فى العلوم العربية والإسلامية،والكشف عن عوامل التأثير والتأثر بين العلوم العربية بشكل عام والعلوم الإسلامية بوجه خاص، بالإضافة إلى إبراز مجال الدراسات البينية، واثرها فى منظومة الحضارة الإنسانية.

وقال الدكتور "أبو المجد" إن المؤتمر يستضيف محمد ناصر الجابري، وزير العدل والأوقاف لدولة الكويت، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، وحلمي النمنم وزير الثقافة المصري، والدكتورة مريم المذكور المستشار الثقافي الكويتي.

وذكر الدكتور محمد عبدالرحمن الريحاني، عميد كلية دار العلوم، ورئيس المؤتمر، أن محاور المؤتمر الأربعة تدور حول الثابت والمتغير في العلوم اللغوية، والعلوم الأدبية والنقدية.