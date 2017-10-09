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الثلاثاء.. تخريج أول دفعة لدبلومة التراث العربي المسيحي بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الثلاثاء.. تخريج أول دفعة لدبلومة التراث العربي المسيحي بالإسكندرية

01:06 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

الثلاثاء.. تخريج أول دفعة لدبلومة التراث العربي المسيحي بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، تنظيم احتفالية تخريج أول دفعة من طلاب دبلومة التراث العربي المسيحي والتي يقيمها مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط، مساء غدٍ الثلاثاء، بمقر الكلية الإنجيلية بالقاهرة تحت رعاية الدكتور عاطف مهني عميد الكلية الإنجيلية.

وقال بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، إن الدبلومة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الدراسات العليا في ، وتهتم بإلقاء الضوء ودراسة كافة أنواع التراث الذي أنتجه المسيحيون في مصر والعالم العربي وخاصة بعد الفتح الإسلامي.

وأضاف بيان المكتبة، أن الطلاب تلقوا دراسات في تاريخ الحوار الإسلامي المسيحي والأدب العربي المسيحي والتراث القبطي وغيرها من المواد التي يقوم بتدريسها نخبة من الأساتذة والمتخصصين المسيحيين والمسلمين.

ويشمل الحفل عدداً من الفقرات الفنية بالإضافة لتكريم أساتذة الدبلومة وتوزيع شهادات التخرج على الدارسين من المسلمين والمسيحيين ومن ضمنهم بعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

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