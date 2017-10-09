بعد إصابة 171 تلميذا باشتباه تسمم.. منع تواجد الباعة الجائلين أمام مدارس بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصدرت سهام يوسف عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الإثنين، أمرًا إداريًا لجميع مديرين الإدارات والمدارس بالتعاون مع الوحدات المحلية في رفع ومنع الباعة الجائلين من أمام المدارس، وإخطار الجهات الأمنية في حال استمرارهم أمام المدارس.

وأصيب قرابة 171 تلميذًا بقرية شرهي التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، باشتباه تسمم غذائي مساء أمس الأحد، وإجراء الإسعافات الأولية لهم داخل مستشفيات إهناسيا المركزي وبني سويف العام وبني سويف الجامعي، عقب تناولهم وجبة كشري من أحد الباعة الجائلين أمام المدرسة.

وقالت يوسف، إنه جرى تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة إهناسيا التعليمية لمتابعة حالة التلاميذ المصابة باشتباه تسمم غذائي للتحقيق في الواقعة، مضيفة أنه لم يحدث أي إصابات أثناء اليوم الدراسي، بالإضافة إلى عدم وجود تغذية مدرسية أو مقصف مدرسي.

وغادرت 164 حالة من المصابين المستشفيات لتحسنهم واستقرار حالتهم عقب تلقيهم العلاج اللازم، فيما تم وضع 7 حالات تحت الملاحظة بمستشفيات بني سويف العام وإهناسيا المركزي.

وتشير المعلومات الأولية، إلى تناول الأطفال وجبة كشري من إحدى السيدات التي يقفن أمام المدرسة، حيث شعروا في فترة متأخرة من مساء الأحد، بإعياء شديد نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وقال محمد قرني محمد أحد أولياء أمور التلاميذ بقرية شرهي: "عادت نجلتي ملك من المدرسة بشكل طبيعي وشعرت بحالة من الإرهاق في الرابعة عصرًا، وتوجهت للنوم ثم أستيقظت مساء على الآلام في البطن وقىء، وتوجهنا بها إلى المستشفى وعلقوا لها محاليل وحالتها مطمئنة"، مشيرًا إلى أن نجلته أخبرتهم بتناول وجبة كشري تم شرائها من إحدى السيدات التي جلست أمام المدرسة لبيعه داخل أواني كبيرة ولم يتم التعرف عليها.

وقال عبدالناصر أحمد محمود، والد إحدى التلاميذ المصابة: "الفزع والخوف وراء توجهي بنجلي إلى المستشفى، بعد علمي بتسمم زملائها بالمدرسة وتوجهم إلى مستشفى إهناسيا المركزي، فأضطررت إلى التوجه بها والتأكد من إصابتها من عدمه".