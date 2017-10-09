لصوص يستولون على 15 ألف دولار من مكتب تخليص جمركي في السويس
لصوص يستولون على 15 ألف دولار من مكتب تخليص جمركي في السويس
01:03 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
مديرية أمن السويس
السويس - حسام الدين أحمد:
استولى لصوص مسلحين على آلاف الدولارات من مكتب تخليص جمركي وخدمات بحرية بالسويس، وفروا هاربين بعد أن غافلوا العاملين في المكتب.
وتلقى اللواء عادل إبراهيم مدير ادارة البحث الجنائي، إخطارًا من العميد عيد سعيد مأمور قسم السويس، يفيد بسرقة مكتب "ا. ر" للتخليص الجمركي ببور توفيق صباح اليوم الإثنين.
وتوصلت التحريات، إلى أن لصين كانا يستقلا سيارة بيضا، ترجلا منها وهما يرتديان زي سيدات وأخفوا ووجوههم مستخدمين النقاب، ودخلوا المكتب وأشهروا أسلحة بيضاء في وجه العاملين وجمعوا ما لديهم من دولارات بلغت 15 ألف دولار حصيلة.
وأمر اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس بتشكيل فريق بحث للتوصل للجناه، في أقرب وقت.
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