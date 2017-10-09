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الكرة أحدث وسائل النصب بالإسكندرية.. واللعب في "الممتاز" بـ 15 ألف جنيه

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الكرة أحدث وسائل النصب بالإسكندرية.. واللعب في "الممتاز" بـ 15 ألف جنيه

01:01 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

أرشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على عاطل، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء من كل منهم على مبلغ 15 ألف جنيه بعد إيهامهم بقدرته على احتراف أبنائهم في أحد أندية الدوري الممتاز لكرة القدم.

تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغًا من "ع. ق. ع" 42 عامًا، عامل، مقيم كفر الدوار بمحافظة البحيرة و5 آخرين، يفيد بقيام المدعو "ع. م. أ" 49 عامًا، عاطل، مقيم مركز صدفة بمحافظة أسيوط، وله محل إقامة آخر في حلوان بمحافظة القاهرة بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وبحسب البلاغ المقدم من المواطنين استولى المتهم من كل منهم على مبلغ 15000 جنيه بزعم عمل اختبارات للموهوبين برياضة كرة القدم وإيهامهم بقدرته على احتراف أبنائهم بأحد أندية الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم باستئجار أحد النوادي بدائرة قسم باب شرقي بزعم إعداد وتأهيل لاعبي كرة القدم الناشئين وتحرير عقود لهم منسوب صدورها للاتحاد المصري لكرة القدم وعمل كارنيهات مصطنعة مفادها تعاقدهم مع أحد الأندية على خلاف الحقيقة.

ألقى القبض على المتهم وضبط بحيازته عدد من الكارنيهات والاستمارات المصطنعة منسوب صدورها للاتحاد المصري لكرة القدم، ومثبت بها صور وبيانات لأشخاص مختلفة على خلاف الحقيقة، وأعداد كبيرة من أوراق الدعاية الورقية للشركة المزعومة.

حُرر المحضر إداري قسم باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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