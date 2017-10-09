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كوت دي فوار ضيف شرف النسخة الرابعة لمهرجان المهن الفرانكفونية بمكتبة الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كوت دي فوار ضيف شرف النسخة الرابعة لمهرجان المهن الفرانكفونية بمكتبة الإسكندرية

01:01 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

كوت دي فوار ضيف شرف النسخة الرابعة لمهرجان المهن الفرانكفونية بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن مركز الأنشطة الفرنكوفونية التابع لمكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، استعداداته لتنظيم الدورة الرابعة لمهرجان مهن الدول الفرنكوفونية، في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري؛ بمشاركة 5 دول عربية وإفريقية هي غينيا، السنغال، تونس وكوت ديفوار إضافة إلى .

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أن المهرجان يأتي في إطار اهتمام المكتبة بالتركيز على الدور الإيجابي الذي تلعبه المهن التقليدية في تنمية المجتمعات لإعلاء قيمة العمل الحرفي، ولأهمية تناقل مهارات الحرفيين، وكذا لتحقيق ما تتبناه المكتبة من دعم للأنشطة الثقافية التي تعكس ثراء الفرنكوفونية وتنوعها.

وأضاف البيان أنه تم اختيار دولة كوت ديفوار، ضيف شرف المهرجان هذا العام، لافتًا إلى أن الدول المشاركة ستقدم عروضًا فنية متميزة تعبر عن ثقافتها وتراثها مثل طقوس الزواج التونسي، ورقصات من النوبة ومن ساحل العاج، وكذلك ألعاب بهلوانية من غينيا، كما ستُقام على هامش المهرجان ورش عمل حرفية لطلاب المدارس الفرنكوفونية بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يشارك في المهرجان هذا العام كل من سفارة كوت ديفوار في مصر، جمعية "ندارت" بسان لويس في السنغال، جمعية "سفيرات حمامات" في تونس، ومبادرة "أنا رائدة" ضمن فعاليات البرنامج القومي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة،وعدد من الشركات المصرية والأجنبية.

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