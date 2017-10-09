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السر في "محمد صلاح".. أكلات وعروض مجانية لمن يحملون الاسم

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مصراوي Masrawy

السر في "محمد صلاح".. أكلات وعروض مجانية لمن يحملون الاسم

12:53 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

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بالصور- مذيعة تصاب بآلام الولادة على الهواء مباشرة.. وهذا رد فعلها

كتبت- هاجر حاتم:

بعد الجول الذي أدخله محمد صلاح، تأهلت لمباريات 2018، وقرر الشعب المصري مكافأة كل من يحمل هذا الاسم بعروض لكورسات وأكلات مجانية.

- يقدم محل متخصص في الأكل البيتي عروض مجانية بقيمة 150 جنيه، إلى نهاية 10 أكتوبر.

- محل متخصص في بيع والاهتمام بالحيوانات يقدم كوبون صلاحيته تمتد إلى نهاية العام، للكشف وتنظيف الحيوان الأليف.

- شركات خدمات المحمول تقدم هدية 10 باور بانك لاول 10 عملاء يحملون اسم محمد صلاح.

- محل للملابس النسائية يقدم عروض لمن يحملون الاسم، لمنحها هدايا لزوجاتهم.

- شركات المقاولات تقدم خصم كبير لمن يقدم على طلب شقة.

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مصراوي Masrawy

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