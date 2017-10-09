السر في "محمد صلاح".. أكلات وعروض مجانية لمن يحملون الاسم
السر في "محمد صلاح".. أكلات وعروض مجانية لمن يحملون الاسم
12:53 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
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كتبت- هاجر حاتم:
بعد الجول الذي أدخله محمد صلاح، تأهلت مصر لمباريات كأس العالم 2018، وقرر الشعب المصري مكافأة كل من يحمل هذا الاسم بعروض لكورسات وأكلات مجانية.
- يقدم محل متخصص في الأكل البيتي عروض مجانية بقيمة 150 جنيه، إلى نهاية 10 أكتوبر.
- محل متخصص في بيع والاهتمام بالحيوانات يقدم كوبون صلاحيته تمتد إلى نهاية العام، للكشف وتنظيف الحيوان الأليف.
- شركات خدمات المحمول تقدم هدية 10 باور بانك لاول 10 عملاء يحملون اسم محمد صلاح.
- محل للملابس النسائية يقدم عروض لمن يحملون الاسم، لمنحها هدايا لزوجاتهم.
- شركات المقاولات تقدم خصم كبير لمن يقدم على طلب شقة.
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