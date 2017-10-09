السر في "محمد صلاح".. أكلات وعروض مجانية لمن يحملون الاسم

كتبت- هاجر حاتم:

بعد الجول الذي أدخله محمد صلاح، تأهلت مصر لمباريات كأس العالم 2018، وقرر الشعب المصري مكافأة كل من يحمل هذا الاسم بعروض لكورسات وأكلات مجانية.

- يقدم محل متخصص في الأكل البيتي عروض مجانية بقيمة 150 جنيه، إلى نهاية 10 أكتوبر.

- محل متخصص في بيع والاهتمام بالحيوانات يقدم كوبون صلاحيته تمتد إلى نهاية العام، للكشف وتنظيف الحيوان الأليف.

- شركات خدمات المحمول تقدم هدية 10 باور بانك لاول 10 عملاء يحملون اسم محمد صلاح.

- محل للملابس النسائية يقدم عروض لمن يحملون الاسم، لمنحها هدايا لزوجاتهم.

- شركات المقاولات تقدم خصم كبير لمن يقدم على طلب شقة.