حفيد نائب رئيس الجمهورية وندم على تعاطي المخدرات.. 17 معلومة عن «الشافعي»

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بحثت إدارة قناة "MBC" عن شخص متخصص في الموسيقى، تلتقط أذناه الموهبة من بين الأحبال الصوتية لصاحبها، وفي الوقت نفسه يمتلك "الكاريزما" التي تؤهله للظهور في برنامج جماهيري موجه للوطن العربي، وهذا ما يعني أن ملايين المشاهدين سيضعونه تحت "الميكروسكوب"، ويحللون تصرفاته ولغة جسده، فلم تجد الإدارة أفضل من شاب ثلاثيني لم "يحترق" إعلاميا من قبل، وعلى الفور أرسلت في طلبه، وبعد جلسة طويلة مع رئيس لجنة تحكيم مسابقة برنامج "أرب آيدول"، الفنان راغب علامة أبدى الأخير حماسه لذلك الشاب الموهوب، صاحب الحضور الطاغي، ليعاونه والفنانة الإماراتية أحلام، في انتقاء أفضل الأصوات العربية، وتقديمها للجمهور في واحد من أضخم برامج اكتشاف المواهب الغنائية، ولم يكن هذا الشاب سوى الموزع الموسيقي المحترف حسن الشافعي.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 17 معلومة عن الموزع الموسيقي والمنتج الغنائي حسن الشافعي، صاحب الخمسة والثلاثين عاما.

1- ولد في 9 أكتوبر 1982.

2- نشأ في كنف أسرة ميسورة الحال، فوالده خريج سياسة واقتصاد ويعمل بمجال البنوك، ووالدته سيدة أرستقراطية اتجهت لتحفيظ القرآن الكريم مجوّدا، وله شقيقة وحيدة تكبره بأربعة أعوام.

3- متزوج من "زينة بطوط"، حفيدة وزير الصناعة الأسبق "إبراهيم عبد الرحمن عطا الله"، وتنتمي لعائلة لبنانية من والدها، ولكنها تربت في مصر، ودرست بالجامعة الأمريكية، وقد أنجب منها ابنته "ندين".

4- لا يعرف الكثيرون أن شقيق جده هو السياسي والعسكري المصري الراحل، حسين الشافعي، نائب رئيس الجمهورية الراحل جمال عبد الناصر، وأحد نجوم الصف الأول في تنظيم الضباط الأحرار، والذي وافته المنية في نوفمبر 2005.

5- تلقى تعليمه في مدارس أجنبية، وقال إنه لم يعش أي معاناة مادية في حياته، ولكنه مر بالكثير من المعاناة النفسية على مستوى الأفكار وأهداف حياته.

6- صرح بأنه مرّ بفترة مراهقة شديدة التعقيد، حتى إنه أرهق أسرته في تلك المرحلة، والتي لجأ فيها إلى فعل الكثير من الأمور التي يخجل منها، لدرجة أنه تعاطى المخدرات، ولكن سرعان ما تركها وعاد إلى صوابه، وعن ذلك قال: "الخطأ مش مهم، ولكن الإصرار عليه هو الكارثة بعينها، وأنا كنت مشيّب أبويا وأمي في فترة المراهقة، وهي للأسف طولت معايا شوية".

7- تميز عن أبناء جيله بانطلاقته القوية مع كبار فناني الوطن العربي كموزع موسيقي، ومنهم الفنان عمرو دياب، الذي تعاون معه في 19 أغنية، منها 7 في ألبوم "الليلة دي" و12 في ألبوم "وياه"، بالإضافة إلى عمله مع كل من: "شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، محمد حماقي، نيكول سابا، عبد المجيد عبد الله".

8- أكد أنه متردد إلى حد "الشلل"، لدرجة تعاني منها زوجته "زينة"، التي بدأت تعاونه في اتخاذ قراراته.

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9- يمتلك شركة The Basement Records لإنتاج الأعمال الموسيقية، والتي تستهدف ضخ مواهب غنائية وموسيقية جديدة.

10- حاز في عام 2009 على جائزة "موسيقى الشرق الأوسط"، كأفضل منتج ومعد موسيقى، بالإضافة إلى جائزة "أفضل منظم موسيقي"، في إحصاءات مجلة "DG" لعامي 2007 و2009.

11- مكان "حسن" المفضل هو الأستوديو الخاص به، حيث يقضي به معظم وقته، كما أنه حريص على الاعتناء بأجهزته وتنظيفها بنفسه، ولا يسمح لأحد بلمسها، خاصة أول بيانو عزف عليه، ويجد متعة خاصة في ذلك الأمر.

12- اُختير عضوا في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "أرب آيدول"، لموسمه الأول في عام 2011، والذي فازت فيه "كارمن سليمان" باللقب، وكان "حسن" يقدم الدعم لها بشكل ملحوظ، وقد نجح منذ الحلقة الأولى في لفت انتباه المشاهدين بشخصيته الواثقة، و"كاريزمته" الحاضرة، وتعليقاته الصريحة.

13- تحول بعد الموسم الأول لبرنامج "أرب آيدول" إلى نجم جماهيري، تتعاقد معه شركات الإعلانات، فعلى سبيل المثال شارك في حملة دعائية لشركة عطور كبرى، وكذلك اختارته شركة مشروبات غازية شهيرة لعمل إعلان.

14- أهلته شهرته للظهور في كليب غنائي مع الدمية "أبلة فاهيتا"، والذي حمل اسم "مايستهلوشي"، وحقق نجاحا كبيرا، لتصل نسبة مشاهدته على موقع "يوتيوب"، إلى 17 مليون مشاهدة.

15- اعترف أنه يعاني من "فوبيا الطيران"، غير أنه تمكن من التغلب عليها بمساعدة الفنانة شيرين عبد الوهاب حيث كتب على حسابه على "فيسبوك" يوم 16 يونيو 2013: "أنا وشيرين كنا في الطيارة في غرفة التحكم في مرحلة الإقلاع والهبوط!! وعقدتي غالبًا اتحلت!! دي فكرة شيرين! مش هنسهالك العمر كله".

16- صرح بأنه تلقى عروضا للتمثيل ولكنه رفض، وعلق على ذلك بقوله: "أنا مش عايز أمثل، وأفضل أدي وقتي كله ومجهودي للحاجة اللي باحبها وهي المزيكا وبس".

17- طاردته الكثير من الشائعات، لكن أشهر شائعتين انتشرتا عنه أنه انفصل عن زوجته، والثانية كانت غريبة وهي أنه "إخوانجي"، الأولى كانت لأنه ظهر في إحدى حلقات "أرب أيدول" بدون "دبلته"، والثانية لأنه لم يرقص على أغنية "بشرة خير"، حينما قدمها الفنان حسين الجسمي على مسرح "أرب آيدول"، في حين أن باقي زملائه والجمهور وقفوا طوال الأغنية، وعلق على الشائعة الثانية بقوله: "أول مرة أعرف إن حب الوطن بالرقص.. أنا باقف لبلدي بأعمال وبطريقتي الخاصة، وأنا باكره السياسة وماليش أي انتماءات سياسية"، على حد قوله في برنامج "المتاهة"، تقديم وفاء الكيلاني.