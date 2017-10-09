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مجازاة 168 طبيبا وصديليا وإداريا بمستشفى "بلبيس" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

مجازاة 168 طبيبا وصديليا وإداريا بمستشفى "بلبيس" بالشرقية

12:52 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

خالد سعيد محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، مجازاة 168 طبيبًا وصيدليًا وإداريًا بمستشفى "بلبيس" المركزي، بخصم 3 أيام من رواتبهم وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ لمغادرتهم مقر عملهم بدون إذن أو عذر قانوني.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل، والمنشآت الصحية بنطاق دائرة المحافظة؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى "بلبيس" المركزي، وتبين عدم تواجد 168 من أطباء وصيادلة وإداريي المستشفى أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

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