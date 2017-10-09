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بالصور- "صحة بني سويف": استقبلنا 171 طفلا مصابين باشتباه تسمم غذائي

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مصراوي Masrawy

بالصور- "صحة بني سويف": استقبلنا 171 طفلا مصابين باشتباه تسمم غذائي

12:48 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمديرية بني سويف، إن مستشفيات المحافظة استقبلت 171 طفلًا وتلميذًا من قرية شرهي بمركز إهناسيا، مصابين بأعراض اشتباه في تسمم غذائي، بينهم 128 حالة بمستشفى إهناسيا المركزي، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وأضاف أن مستشفى بني سويف العام استقبل 30 حالة، بنفس أعراض اشتباه التسمم الغذائي، و13 حالة بمستشفى بني سويف الجامعي.

وقال "حميدة" إن 164 حالة غادرت المستشفيات، لتحسن حالتهم، وتلقيهم العلاج اللازم، بينما تخضع 7 حالات بمستشفيات إهناسيا وبني سويف العام للملاحظة والفحص.

وأكد وكيل وزارة الصحة، توجيه لجنة من إدارة الطب الوقائي بالمديرية إلى قرية شرهي لسحب عينات من بقايا الأطعمة التي تناولها الأطفال، وسحب عينات من المياه بالمدرسة، بالإضافة إلى سحب عينة من برازهم لتحليلها بالمعامل.

وتابع: "المعلومات الأولية تفيد بتناول الأطفال وجبة كشري من إحدى السيدات التي يقفن أمام المدرسة، شعروا بعدها في فترة متأخرة من مساء الأحد، بإعياء شديد نقلوا على إثره إلى المستشفى".

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