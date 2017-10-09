الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة والقاهرة تصل إلى 21 درجة

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة، معتدل شمالا حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق متفرقة من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب البلاد وجنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فالرياح شمالية غربية ويصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما عن حالة البحر الأحمر فالرياح شمالية غربية وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 28

الإسكندرية 21 26

مطروح 19 26

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

بلطيم 21 27

الإسماعيلية 19 28

السويس 20 28

العريش 18 28

نخل 15 26

طابا 18 27

الطور 20 28

مرسى علم 23 30

الغردقة 22 30

شرم الشيخ 23 32

رفح 18 27

كاترين 15 24

سيوة 16 27

المنيا 21 28

الفيوم 19 28

رأس سدر 21 29

أبوسمبل 24 32

وسط الدلتا 20 28

أسيوط 20 28

سوهاج 20 29

الأقصر 22 32

أسوان 24 33

شلاتين 25 32

حلايب 26 31

الوادى الجديد 22 30

قنا 21 32