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أبو الغيط: 6 أكتوبر رد الاعتبار و30 يونيو أنقذ مستقبل مصر

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مصراوي Masrawy

أبو الغيط: 6 أكتوبر رد الاعتبار و30 يونيو أنقذ مستقبل

12:38 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

أبو الغيط: 6 أكتوبر رد الاعتبار و30 يونيو أنقذ مستقبل مصر

كتب- مصطفى المنشاوي:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه يبلغ من العمر 75 عاما، ولم يرَ في حياته غير يومين، هما 6 أكتوبر 1973، ويوم ثورة 30 يونيو، موضحا أن نصر أكتوبر رد الاعتبار لمصر، و30 يوينو أنقذ مستقبل مصر.

وأضاف أبوالغيط خلال كلمة له على هامش افتتاح مقر مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أن الدول العربية وقفت بجوار مصر خلال حرب أكتوبر، موضحا أن القوات العربية ساهمت بجميع الأشكال سواء بالسلاح أو الأموال أو الدعم.

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مصراوي Masrawy

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