قرار جمهوري بتعيين عميدين جدد في جامعة القاهرة
قرار جمهوري بتعيين عميدين جدد في جامعة القاهرة
12:33 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
قرار جمهوري بتعيين عميدين جدد في جامعة القاهرة
كتب- محمد قاسم:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين كل من، الدكتور خالد فاروق محمد العامري عميداً لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ، والدكتور عاطف عدلي فهمي عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات بداية من أول أكتوبر 2017.
وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة العميدين الجديدين، متمنيًا لهما التوفيق والسداد في منصبهما.
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