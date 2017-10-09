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قرار جمهوري بتعيين عميدين جدد في جامعة القاهرة

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مصراوي Masrawy

قرار جمهوري بتعيين عميدين جدد في جامعة القاهرة

12:33 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

قرار جمهوري بتعيين عميدين جدد في جامعة القاهرة

قرار جمهوري بتعيين عميدين جدد في جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

أصدر الرئيس عبدالفتاح ، قرارًا جمهوريًا بتعيين كل من، الدكتور خالد فاروق محمد العامري عميداً لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ، والدكتور عاطف عدلي فهمي عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات بداية من أول أكتوبر 2017.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة العميدين الجديدين، متمنيًا لهما التوفيق والسداد في منصبهما.​​

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