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الرئيس السيسي يشاهد مقطع "3D" بقاعة المؤتمرات

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مصراوي Masrawy

الرئيس يشاهد مقطع "3D" بقاعة المؤتمرات

12:31 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصطفى المنشاوي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشهدًا تجريبيًا لقاعة سينما 3d على هامش افتتاح مقر مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وإنشاء المركز الجديد طبقا لأحدث وسائل التكنولوجيا فى العالم، وربطها مباشرة بوحدات البث المباشر بالتلفزيون المصرى بواسطة كابلات إلى جانب وسائل الاتصال اللاسلكية وكذلك وحدة ربط مع مدينة الإنتاج الإعلامي.

جاء ذلك بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، واللواء محسن عبدالنبي مدير إدارة الشئون المعنوية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.​

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مصراوي Masrawy

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