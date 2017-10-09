أمين عام "النواب" يستقبل سفيرة لاتفيا بالقاهرة

كتب- أحمد علي:

استقبل المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب بمكتبه اليوم الاثنين، ايفتا شولتسا سفيرة جمهورية لاتفيا بالقاهرة.

وشكرت سفيرة لاتفيا "سعد الدين" على الاستقبال، مشيدة بالعلاقات التى تربط بين البلدين على كافة المستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، مشيرة إلى تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين لاتفيا ومصر بالبرلمان اللاتفي، ومتطلعة إلى تشكيل نظيرتها فى البرلمان المصرى.

وأشارت إلى الزيارة التى سيقوم بها حسام أبو مرى رئيس جمعية الصداقة البرلمانية اللاتفية المصرية فى البرلمان اللاتفى إلى مجلس النواب فى أكتوبر الجارى.

من جانبه، رحب المستشار أحمد سعدالدين الأمين العام لمجلس النواب بالسفيرة مؤكدًا ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، وأنه سيتم النظر فى تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اللاتفية فى مجلس النواب المصرى بالقريب العاجل؛ لتعزيز العلاقات بين البلدين.​