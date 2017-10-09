"دعم مصر" يهنئ المنتخب المصري بالصعود لكأس العالم

كتب – أحمد على:

هنأ النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الشعب المصرى، للفوز فى مباراة الأمس والتأهل لكأس العالم

وقال خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين: "أتقدم بكل التهنئة للشعب المصرى، للصعود إلى كأس العالم، وأرى أن ذلك إنجاز كبير يرجع مصر للمحافل الدولية، بالإضافة إلى عودتها لمكانتها الدولية فى مجالات أخرى".

وأضاف: "نقود اليوم تحدى آخر، فى انتخابات منظمة اليونسكو ونتمنى التوفيق للسفيرة مشيرة خطاب فى تلك الانتخابات".