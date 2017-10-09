"دعم مصر" يهنئ المنتخب المصري بالصعود لكأس العالم
كتب – أحمد على:
هنأ النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الشعب المصرى، للفوز فى مباراة الأمس والتأهل لكأس العالم
وقال خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين: "أتقدم بكل التهنئة للشعب المصرى، للصعود إلى كأس العالم، وأرى أن ذلك إنجاز كبير يرجع مصر للمحافل الدولية، بالإضافة إلى عودتها لمكانتها الدولية فى مجالات أخرى".
وأضاف: "نقود اليوم تحدى آخر، فى انتخابات منظمة اليونسكو ونتمنى التوفيق للسفيرة مشيرة خطاب فى تلك الانتخابات".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
السيسي للمنتخب الوطني: "ياريت خلال الكأس تسعدونا أكتر من كده بكتير"
-
السيسي: لهذا السبب أخص محمد صلاح بالشكر
-
السيسي يستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم في قصر الاتحادية
-
”دعم مصر" يهنئ المصريين بالوصول للمونديال.. ويدعو إلى عودة الجماهير
إعلان
إعلان