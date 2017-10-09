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"دعم مصر" يهنئ المنتخب المصري بالصعود لكأس العالم

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مصراوي Masrawy

"دعم " يهنئ المصري بالصعود لكأس العالم

12:30 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

كتب – أحمد على:

هنأ النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الشعب المصرى، للفوز فى مباراة الأمس والتأهل لكأس العالم

وقال خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين: "أتقدم بكل التهنئة للشعب المصرى، للصعود إلى ، وأرى أن ذلك إنجاز كبير يرجع مصر للمحافل الدولية، بالإضافة إلى عودتها لمكانتها الدولية فى مجالات أخرى".

وأضاف: "نقود اليوم تحدى آخر، فى انتخابات منظمة اليونسكو ونتمنى التوفيق للسفيرة مشيرة خطاب فى تلك الانتخابات".

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مصراوي Masrawy

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