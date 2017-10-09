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سؤال برلمانى حول تأخر تشكيل لجنتى التظلمات وفض المنازعات بقانون الاستثمار

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مصراوي Masrawy

سؤال برلمانى حول تأخر تشكيل لجنتى التظلمات وفض المنازعات بقانون الاستثمار

12:26 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

سؤال برلمانى حول تأخر تشكيل لجنتى التظلمات وفض المنازعات بقانون الاستثمار

محمد المسعود عضو مجلس النواب

كتب – محمود رمزى:

توجه النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار بشأن عدم صدور لائحة قانون الاستثمار وما تضمنته من تشكيل لجنة التظلمات حتى الآن.

وتساءل المسعود: "لماذا لم يتم إصدار لائحة قانون الاستثمار إلى الآن؟ والتى بناء عليها سيتم تفعيل قانون الاستثمار؟ وأين لجنة التظلمات المنصوص علها فى قانون الاستثمار واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى تنشأ بين الدولة والمستثمرين؟

وقال المسعود، إن الفرحة لم تكتمل للسياحة وللمستثمرين، فمجلس النواب أقر قانون الاستثمار الجديد، وهو طفرة حقيقية فى عالم الاستثمار بمصر، لكن للأسف هذا القانون غير مفعل، ولم يتم العمل به إلى الآن، على الرغم من صدوره ونشره بالجريدة لرسمية بتاريخ 31 مارس الماضي.

ولفت عضو مجلس النواب، أن آليات القانون نصت على وضع آليات جديدة للتظلمات تنظرها لجنة تشكل لهذا الغرض وهى "لجنة التظلمات"، التي تنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص إلا أنها لم تشكل إلى الآن.​

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مصراوي Masrawy

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