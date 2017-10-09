"التعليم": غدا استلام 8 مدارس يابانية ونتيجة المرحلة الأولى خلال يومين
"التعليم": غدا استلام 8 مدارس يابانية ونتيجة المرحلة الأولى خلال يومين
12:24 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
مدارس يابانية
القاهرة- مصراوي:
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن هيئة الأبنية التعليمية من المقرر أن تنتهي اليوم الاثنين من تجهيز وفرش المدارس المصرية اليابانية والبالغ عددها 8 مدارس.
وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة تتسلم غدا الثلاثاء المدارس جاهزة، مشيرًا إلى أن الدراسة تبدأ في الموعد الذي تم إعلانه من قبل في 15 أكتوبر الحالي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ن عدد التلاميذ المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية بلغ 29 ألف و703 تلاميذ، ضمن المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالمدارس اليابانية.
وعلى جانب آخر أكد المصدر، أن نتيجة المرحلة الأولى من المقرر يتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
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