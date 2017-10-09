السيسي للمنتخب الوطني: "ياريت خلال الكأس تسعدونا أكتر من كده بكتير"

كتبت- عايدة رضوان:

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر للمنتخب الوطني بعد أن استضافهم لتكريمهم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصارات أكتوبر، قائلًا: "شرفتونا وأكرمتونا، شوفوا في ساعة وشوية إنتوا عملتوا إيه في قلوب الـ100 مليون مصري، كل الناس فرحانة بيكم".

وقال الرئيس السيسي، متوجهًا في حديثه للاعب محمد صلاح: "بشكرك يا محمد"، موضحًا أنه توجه بالشكر لـ"صلاح"، نظرًا لشدة الضغط الذي وقع عليه في الأربع دقائق الأخيرة: "حد قاله خد شوط انت، فعشان كده بوجه الشكر ليه".

وتوجه الرئيس السيسي - بالشكر للمدرب العظيم - حسب وصفه لـهيكتور كوبر، مضيفًا: "ياريت خلال الكاس تمتعونا وتسعدونا أكتر من كده بكتير".

وبدأت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم الاثنين، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازهم الفني في قصر الاتحادية وذلك لتهنئتهم على التأهل لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا 2018.

كما تفقد معرض منتجات أسر الشهداء بمركز المؤتمرات والمعارض الجديد بالتجمع الخامس، واستمع الرئيس لشرح من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، حول معرض الشباب والأسر المنتجة.​