ضبط 8 قطع أسلحة و10 قضايا مخدرات في حملة أمنية بالجيزة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت مديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن من حملاتها لضبط الخارجين عن القانون.

وتمكنت الحملة من ضبط 8 قطع أسلحة نارية، وبيضاء و10 قضايا مخدرات.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.