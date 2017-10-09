ضبط 8 قطع أسلحة و10 قضايا مخدرات في حملة أمنية بالجيزة
ضبط 8 قطع أسلحة و10 قضايا مخدرات في حملة أمنية بالجيزة
12:34 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
مديرية أمن الجيزة
كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت مديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن من حملاتها لضبط الخارجين عن القانون.
وتمكنت الحملة من ضبط 8 قطع أسلحة نارية، وبيضاء و10 قضايا مخدرات.
تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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