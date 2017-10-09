إغلاق 10 منشآت بدون ترخيص في الجيزة
إغلاق 10 منشآت بدون ترخيص في الجيزة
12:34 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.
وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 47 قضية تموينية متنوعة، منها 18 عدم الإعلان عن الأسعار، 10عدم حمل شهادة صحية، و10 إدارة منشأة بدون ترخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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