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إغلاق 10 منشآت بدون ترخيص في الجيزة

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مصراوي Masrawy

إغلاق 10 منشآت بدون ترخيص في الجيزة

12:34 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

إغلاق 10 منشآت بدون ترخيص في الجيزة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت إدارة مباحث في الجيزة، بإشراف اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 47 قضية تموينية متنوعة، منها 18 عدم الإعلان عن الأسعار، 10عدم حمل شهادة صحية، و10 إدارة منشأة بدون ترخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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