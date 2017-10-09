غياب صفوت الشريف عن جلسة محاكمته في "الكسب غير المشروع"

كتب -صابر المحلاوي:

تغيب صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، عن حضور جلسة محاكمته اليوم الاثنين، في اتهامه بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جنى ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

فيما حضر نجله لمقر المحكمة، وقامت قوات الأمن بإيداعه بقفص الاتهام تمهيدا لبدء المحاكمة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم وعضوية المستشارين حسن دياب وايمن محمد وأمانه سر محمد علاء الدين حمزة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سرى الجمل، حددت الجلسة الماضية لبدء المحاكمة بعدما تسلمت القضية من محكمة النقض، التي ألغت الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، في اتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.