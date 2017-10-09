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السيسي يوجه شكر خاص لمحمد صلاح بعد التأهل للمونديال

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السيسي يوجه شكر خاص لمحمد صلاح بعد التأهل للمونديال السيسي يوجه شكر خاص لمحمد صلاح بعد التأهل للمونديال

التحرير

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أبدى عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، تقديره لمجهود الوطني، خلال استقبالهم اليوم الإثنين، بالندوة التثقيفية الـ26 للقوات المسلحلة، بالتجمع الخامس.

وقال رئيس الجمهورية: «بسجل تقديري لكل الجهد اللي إنتوا عملتوه، وأكيد إنتوا شوفتوا عملتوا إيه في قلوب 100 مليون مصري، شعب عاوز يفرح، ومن حقه يفرح، ويستحق يفرح».

ووجه رئيس الجمهورية شكر خاص للاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني هيكتور المدير الفني للمنتخب، قائلًا: «بشكرك يا محمد، لإنه كان عليه ضغط شديد في آخر 4 دقايق.. بقى قدام الـ100 مليون مصري لازم يسجل الجول وركلة الجزاء، كما أتوجه بالشكر لهيكتور كوبر».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صرف مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه لكل لاعب، بعدما حسم الفراعنة التأهل.

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وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى 2018 في ، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة (2-1) على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.

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التحرير

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