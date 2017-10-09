السيسي للمنتخب: «شرفتونا وأكرمتونا»

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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، لتأهله لكأس العالم في روسيا 2018، وذلك خلال الندوة التثقيفية، المقامة في مركز المؤتمرات الدولي بالتجمع الخامس.

وقال السيسي، خلال كلمته للفراعنة: «شرفتونا وأكرمتونا، أسجل أحترامي وتقدير للمجهود اللي بذلتوه، شوفوا أنتم عملتوا ايه في قلوب المصريين»

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ووجه السيسي شكرا خاصا للاعب محمد صلاح، قائلا: «بشكرك يا محمد، أنا بشكر الجميع، بس محمد كان عليه ضغط كبير في أخر 4 دقائق، حد قاله خش شوط إنت، كان المصريين منتظرين إحرازه للهدف».

وتأهل المنتخب الوطني، أمس الأحد، إلى مونديال روسيا 2018، بعد فترة غياب 28 عاما، وذلك بفوزه على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.