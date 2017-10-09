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حطب: نتواصل مع مسئولي الأهلي لحل أزمة اللائحة

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حطب: نتواصل مع مسئولي الأهلي لحل أزمة اللائحة حطب: نتواصل مع مسئولي الأهلي لحل أزمة اللائحة

التحرير

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قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، إنه يتواصل حاليا مع مسئولي النادي الأهلي، من أجل الوصول إلى صيغة تفاهم وحل أزمة اللائحة، بعد أن رفضت لجنة فض المنازعات طعن الأهلي على قرار الأولمبية، وبات إلزاما عليه الدعوة للانتخابات وفقا للائحة الاسترشادية.

 وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج الهدف، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "نسعى للتوصل مع مسئولي الأهلي لإنهاء هذا الأمر، فكلنا أهلاوية وكلنا مصريين وكلنا زملكاوية ونسعى لحل تلك الأزمة في أسرع وقت".

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 وأشار إلى أن الأهلي بات عليه الدعوة للانتخابات قبل الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، لأن آخر موعد لإجراء الانتخابات هو 30 نوفمبر، لأن اللائحة تنص على ضرورة فتح باب الترشيح قبل 45 يومًا من إجراء الانتخابات، فلا بد أن يفتح باب الترشح قبل 15 أكتوبر، وإذا أراد الاستمرار في التقاضي يسلك طرقه المشروعة، بعد الدعوة للانتخابات".

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التحرير

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