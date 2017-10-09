ميدو: لا أوافق على رحيل كوبر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لنادي وادي دجلة، أنه لا يوافق على رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه صعد بالفريق إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، ومن الصعب أن تكون مكافأته الرحيل.

وأضاف ميدو، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "بصرف النظر عن التحفظ على بعض الملاحظات في أداء كوبر، ولكنه حقق كل المطلوب منه في الفترة الماضية، وصعد إلى كأس العالم".

واستطرد المدير الفني لوادي دجلة، قائلا: "لا بد أن يكون هناك جلسة مع كوبر، لتطوير أداء المنتخب وانضمام عناصر جديدة، سوف تضيف من القيمة الفنية للمنتخب، وما أعرفه أن كوبر يستمع إلى مختلف الأراء".

وعن إمكانية إضافة عنصر للجهاز الفني: "أعتقد أن كوبر سوف يرفض هذا الأمر، فقد عمل مع هذا الجهاز منذ شهور قليلة، وهناك العديد من المصريين يستحقون هذه الفرصة، ولكن الانضمام كان لا بد أن يكون منذ تولي كوبر المهمة، ولكن الآن الأمر صعب".

شاهد أيضا

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.