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صدام عربي محتمل للفراعنة في مونديال روسيا

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صدام عربي محتمل للفراعنة في مونديال روسيا صدام عربي محتمل للفراعنة في مونديال روسيا

التحرير

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كتب : عبدالرحمن مصطفى

نجح الوطني، في التغلب على النحس الذي لازمه سنواتٍ طوال، بتأهله أمس الأحد لكأس العالم بروسيا 2018، عقب الفوز على الكونغو، بهدفين مقابل هدف وحيد.

واستطاع لاعبو الجيل الحالي، فك عقدة الغياب عن الحدث العالمي لمدة تزيد عن ربع قرن، بعد أن اقترب المنتخب في مرات سابقة لكنه كان يفشل في اللحظات الحاسمة.

تأهل الفراعنة، بعد تصدر المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويليه في الوصافة أوغندا برصيد 8 نقاط، لتصبح المباراتين الأخيرتين بين وغانا، والكونغو أمام أوغندا، مجرد تحصيل حاصل.

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حالة من الفرحة يعيشها ملايين المصريين، منذ أن انطلقت صافرة حكم اللقاء أمس الأحد، معلنًا عن فوز مصر، وعودتها للمونديال، بعد غياب 28 عامًا، بعدما وصلت عام 1990 بإيطاليا، آخر نسخة لها.

وبسبب اعتماد الفيفا على التصنيف العالمي، لترتيب مجموعات المونديال عن طريق القرعة، فإن هذا يضع احتمالية صدام المنتخب المصري مع منتخب إفريقي، كون المنتخبات الإفريقية التي تأهلت لروسيا أو المتوقع تأهلها لن تكون في نفس تصنيف الفراعنة.

كما أنه من المحتمل أن تقع مصر في منافسة عربية خالصة مع ، في حالة إذا لعب القدر لعبته، بوقوع المنتخبين في مجموعة واحدة.

ويبدو أن منتخب مصر، الذي ينال تحفيزًا كبيرًا من ملايين المصريين والمسئولين، لن يطير إلى ، بلا هدف واضح، حيث أن المنتخب سيستقل طائرته الخاصة التي ستُقلع من القاهرة وتهبط في موسكو، بهدف واحد، بظهور مُشرف في البطولة، لا سيما وأنها ستكون بوابة اللاعبين المحليين للخروج إلى سماء العالمية أملًا في الانتقال لكبار أندية أوروبا، أسوة بمحمد صلاح وأحمد حجازي ورفاقهما.

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التحرير

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