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أمن الجيزة: تنفيذ 67 قرار ازالة تعديات على أراضي الدولة بمنشاة القناطر

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مصراوي Masrawy

أمن الجيزة: تنفيذ 67 قرار ازالة تعديات على أراضي الدولة بمنشاة القناطر

12:24 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

أمن الجيزة: تنفيذ 67 قرار ازالة تعديات على أراضي الدولة بمنشاة القناطر

أرشيفية

كتب- علاء عمران: 

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي مدير الأمن حملة أمنية مكبرة لإزالة المباني المخالفة والتعديات على أراضي الدولة بمنطقة منشاة القناطر.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تنفيذ 50 قرار ازالة تعديات على السكك الحديد، و2 قرار إزالة تعديات على أراضي شركة الشرب والصرف الصحي، و15 قرار ازالة على الأماكن الأثرية.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدا، واخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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