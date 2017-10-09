القبض على زعيم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالعجوزة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الاثنين، من القبض على زعيم تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة العجوزة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة العجوزة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، واستغاث بهم (كريم ش،) عامل، بقيام شخصين بخطف هاتفة المحمول وفروا هاربين، وعلى الفور قامت القوة الأمنية بملاحقتهم وضبط أحدهما (محمد ح)،19 سنة ،عاطل.

بمواجهته اعترف بقيامة بالاشتراك مع المتهم الهارب في تكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب الخطف .

تم اخطار اللواء هشام العراقي مدير الأمن بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.