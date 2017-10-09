أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
بالصور - انطلاق الحملة القومية للكشف عن فيروس "سي" بجامعة بنها -
التحقيق مع أمين شرطة و3 معلمين في اعتداءات متبادلة داخل مدرسة بببني سويف -
رئيس الوزراء يستعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030 -
"التعليم" ترد على الشكاوى: قبول التلاميذ بدمنهور وإصلاح ماسورة أسيوط -
"قُبلة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عرض 6 موظفين على الطب الشرعي في واقعة تزوير استلام شقة بالأسمرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

القبض على زعيم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالعجوزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على زعيم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالعجوزة

12:20 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

القبض على زعيم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالعجوزة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الاثنين، من القبض على زعيم تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة العجوزة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة العجوزة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، واستغاث بهم (كريم ش،) عامل، بقيام شخصين بخطف هاتفة المحمول وفروا هاربين، وعلى الفور قامت القوة الأمنية بملاحقتهم وضبط أحدهما (محمد ح)،19 سنة ،عاطل.

بمواجهته اعترف بقيامة بالاشتراك مع المتهم الهارب في تكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب الخطف .

تم اخطار اللواء هشام العراقي مدير الأمن بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انتشار أمني مُكثف بكافة ميادين القاهرة.. والداخلية تدفع بالشرطة النسائية

    أخبار

  • ضبط 431 سائقا تحت تأثير المخدرات في حملات للإدارة العامة للمرور على

    أخبار

  • القبض على الطفل قاتل والده بالمطرية.. والنيابة تقرر حبسه

    أخبار

  • ضبط 2210 دولار بحوزة خليجي ومصري يتاجران بالنقد الأجنبي

    أخبار

إعلان

5aaed022db.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية

مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية

القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا

القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا

موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح

موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح

القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط

القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط