محكمة بوسنية تبرئ بطل حرب مسلم من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سربرنیتشا

بلجراد - (د ب أ):

قضت محكمة في سراييفو اليوم الاثنين بتبرئة بطل حرب مسلم في سربرنيتشا من تهم ارتكاب جرائم حرب، مما أثار ردود فعل تظهر مجددا الانقسام الحاد في البلاد التي دمرتها الحرب في التسعينيات.

وقد تم تبرئة ناصر اوريتش (50 عاما) من تهمة قتل ثلاثة جنود صرب. ويشار إلى أنه وقت هذه الجريمة، كان اوريتش يترأس قوة دفاع مسلمي البوسنة في سربرنيتشا، البلدة التي حاصرتها قوات الصرب خلال معظم فترة الحرب من 1992 إلى 1995.

ويعد اوريتش من ضمن الناجين القلائل الذي نجوا من الجيب، الذي حكمه الصرب في يوليو 1995.

وكانت قوات الصرب قد قتلت نحو 8000 صبي ورجل وطردت النساء والأطفال وكبار السن، فيما اعتبرته محكمة العدل الدولية إبادة جماعية.

وقد ألغت غرفة استئناف بمحكمة جرائم حرب الأممية ومقرها لاهاي حكم إدانة أوريتش الذي صدر عام 2008، منذ عامين، وبرأته من جميع التهم.

وعلى الرغم من أن مسلمي البوسنة يعتبرون اوريتش بطلا لقتاله في سربرنيتشا، يعتبره الصرب في البوسنة وصربيا أحد أسوأ الشخصيات.