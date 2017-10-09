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إحباط محاولة 27 شخصا الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا انطلاقا من تونس

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مصراوي Masrawy

إحباط محاولة 27 شخصا الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا انطلاقا من تونس

12:14 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

إحباط محاولة 27 شخصا الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا انطلاقا من تونس

تونس – (أ ش أ):

تمكنت وحدات الحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية من إحباط محاولة 27 شخصا الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا.

وأشارت وزارة الداخلية التونسية - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن الوحدات التابعة للحرس الوطني في ولاية صفاقس جنوبي البلاد ألقت القبض على 18 شخصا كانوا بصدد المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا انطلاقا من سواحل الولاية.

وأضافت أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية بالحرس الوطني في صفاقس ألقت القبض على 9 أشخاص كانوا على متن مركب صيد بعرض البحر في طريقهم للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من جزيرة قرقنة باتجاه أوروبا.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصراوي Masrawy

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