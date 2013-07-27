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الحلقة (16) من "الكبير أوي": "هدية" تروي قصة حبها وزواجها من "الكبير"

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الحلقة (16) من "الكبير أوي": "هدية" تروي قصة حبها وزواجها من "الكبير" الحلقة (16) من "الكبير أوي": "هدية" تروي قصة حبها وزواجها من "الكبير"

كتب : سهيلة حامد منذ 52 دقيقة

روت "هدية" قصة زواجها من "الكبير أوي" لـ"جوني"، والتي أعربت حزنها لأن اليوم هو ذكرى اعتراف الكبير لها بحبه، وعلى طريقة "الفلاش باك" بدأت أحداث الحلقة (16) من مسلسل "الكبير أوي".

تعرف "الكبير" على زوجته بعد أن مشادة دارت بينهما وهي تسير خلف "عربية الرش"، ومن يومها بدأ يغازلها وينتظرها أمام مدرستها.

عرض "الكبير" الزواج على "هدية" لكنها أخبرته بوجود شخص آخر أهلها يصرون على الزواج منه، وأوضحت أنه يحب المال، فتوجه الكبير وفزاع إليه وأغراه بالمال، إلى أن تزوج "هدية".

ظهرت "هدية" في نهاية الحلقة وهي تنظر إلى ألبوم الصور وتستعيد الذكريات مع الكبير، ففاجئها يقف أسفل الشرفة يحمل باقة ورد.

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