السيسي: لهذا السبب أخص محمد صلاح بالشكر

كتب- مصطفى المنشاوي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، على المجهود الرائع خلال مباراة أمس أمام الكونغو، على هامش افتتاح مقر مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضح الرئيس للحاضرين سبب اختصاص محمد صلاح بالشكر، قائلا: "محمد كان عليه ضغط شديد أخر 4 دقائق".

كما وجه الرئيس لمدرب المنتخب الوطني كوبر، التحية والتقدير على مجهوده خلال الفترة الماضية، مطالبا منه تقديم أفضل عرض لكرة القدم بروسيا.

جاء ذلك بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، واللواء محسن عبدالنبي مدير إدارة الشئون المعنوية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.