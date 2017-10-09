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أيسلندا تبحث عن تأهل تاريخي للمونديال.. وصربيا على بعد خطوة من روسيا

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أيسلندا تبحث عن تأهل تاريخي للمونديال.. وصربيا على بعد خطوة من روسيا أيسلندا تبحث عن تأهل تاريخي للمونديال.. وصربيا على بعد خطوة من روسيا

التحرير

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تستكمل اليوم الإثنين، مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2018، وذلك بعد أن ضمنت منتخبات ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وبولندا وبلجيكا الوصول إلى .

وستكون ضربة البداية من المجموعة التاسعة والتي تتصدرها أيسلندا برصيد 19 نقطة مقابل 17 نقطة لكل من كرواتيا وأوكرانيا.

وتستقبل أيسلندا نظيرتها كوسوفو متذيلة المجموعة برصيد نقطة وحيدة، وسيكون الفوز كافي للوصول إلى المونديال لأيسلندا، بينما ترحل كرواتيا لمواجهة أوكرانيا في كييف في مباراة مصيرية للفريقين حيث يكفي التعادل كرواتيا للوصول إلى الملحق.

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وفي المجموعة الرابعة، تتصدر صربيا برصيد 18 نقطة مقابل 17 نقطة لويلز و16 نقطة لأيرلندا.

وتستقبل صربيا نظيرتها جوروجيا في بيليجراد، خلال مباراة تبدو في المتناول وسيكون الفوز بها كافيًا لوصول صربيا إلى المونديال، بينما تستقبل كارديف موقعة ويلز وأيرلندا لحجز بطاقة الملحق حيث يكفي ويلز التي ستحرم من خدمات نجمها جاريث بيل، الخروج بنقطة التعادل للوصول إلى الملحق.

وتستكمل مباريات المجموعة السابعة أيضًا اليوم على الرغم من حسم الأمور بها تمامًا، حيث تأهلت إسبانيا بالفعل إلى المونديال كما ضمنت إيطاليا تواجدها في الملحق.

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التحرير

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