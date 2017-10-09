ماذا قالت صحف العالم بعد تأهل الفراعنة لمونديال روسيا؟

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سلطت العديد من الصحف العالمية الضوء على تأهل المنتخب الوطني، للمشاركة في مونديال روسيا 2018، عقب التغلب على الكونغو بنتيجة (2-1) في الجولة الخامسة من التصفيات.

وأشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية إلى تمكن الفراعنة من الوصول إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 1990 بعد تحقيقها الفوز على الكونغو وحسمها صدارة المجموعة قبل المباراة الأخيرة.

ومن جانبها أشادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بمحمد صلاح، واصفة أعصابه بالحديدية بعد تسجيله ركلة الجزاء الحاسمة في الدقيقة 95 من عمر المباراة، وتأهيل الفراعنة للمونديال بعد غياب 28 عامًا.

وتطرقت الصحيفة البريطانية إلى الاحتفالات الصاخبة التي هزت مصر عقب نهاية المباراة سواء داخل ملعب الجيش ببرج العرب أو خارجه، مشيرة إلى إحدى الطائرات الهيليكوبتر العسكرية التي ألقت بالأعلام المصرية على المحتفلين بميدان التحرير.

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وبدورها قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن محمد صلاح، أشعل ملعب برج العرب بعد تسجيله هدفين قاد بهما المنتخب الوطني إلى المونديال.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى مواصلة صلاح لتألقه منذ بداية الموسم بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في ليفربول، وأفضل هدف في الشهر الماضي.

وعنونت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن تأهل الفراعنة "البهجة تعم مصر"، لتفضل بعجها الصحيفة الإسبانية عدم الحديث بكثرة عن المباراة بل الحديث مع المواطنين في شوارع القاهرة لرصد الفرحة الغائبة منذ 28 عامًا.