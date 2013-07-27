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الحلقة (16) من "العراف": عادل إمام يلغي سفره لحضور حفل زفاف ابنته

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الحلقة (16) من "العراف": عادل إمام يلغي سفره لحضور حفل زفاف ابنته الحلقة (16) من "العراف": عادل إمام يلغي سفره لحضور حفل زفاف ابنته

كتب : فاطمة النشابي منذ 52 دقيقة

مازالت قمر ابنه عادل إمام، تعاني من بخل زوج والدتها، في أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "العراف"، أثناء التحضير لحفل زواجها، بينما يوصي عادل إمام، صديقه مسعد بابنته قبل سفره لليونان.

يخبر مسعد، عادل إمام، بأن ابنته ستتزوج في المنصورة من أحد الصحفيين، وذلك قبل سفره، فيترك كل مخططات السفر ويعود لرؤية ابنته "قمر" .

تشعر قمر بسعادة كبيرة بعد رؤية والدها وتخبره عن مشاكلها، ويخطط أن يقيم لها حفل زفاف رائع، ويبدأ في تحضيرات الزفاف بدء من حجز أهم قاعة للزفاف هناك وشراء فستان زفاف لها ودعوة عدد من الفنانين لحضور الحفل، يقوم عادل إمام بدعوة كل من سيد ومحمود أبنائه لحضور حفل الزفاف.

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