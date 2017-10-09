ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو قبل ترويجها بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

نجح ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، في ضبط عاطل؛ بحوزته كمية من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محمد.م.ل.م" عاطل، مُقيم بدائرة مركز بلبيس؛ بحوزته بندقية خرطوش، و11 طلقة لذات العيار، و10 كيلو من نبات "البانجو" المُخدر.

تحرّر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.